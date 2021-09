Potentiële verkopers kunnen vrijblijvend makelaar inschakelen op Openhuizendag nieuwe stijl

De Open-Huizendag was jarenlang een hele happening. Op honderden plaatsen konden mensen in te koop staande huizen vrijblijvend om zich heen kijken. Verkopende partijen zaten klaar met koffie en appeltaart klaar om potentiële kopers over de streep te trekken. Maar tijden zijn veranderd. Huizen zijn tegenwoordig 'in no time' verkocht.

De openhuizendag van aaanstaande zaterdag is dus ook ander . Niet de kopers, maar de verkopers staan nu centraal. Mensen die er mogelijk over denken hun huis te verkopen, kunnen gratis en laagdrempelig een makelaar inschakelen. Die vertelt dan wat er allemaal bij de verkoop komt kijken en maakt een globale inschatting van de verkoopprijs.