Leeuwarden en Noardeast tevreden over eerste 'stapweekend' zonder anderhalve meter

Geen extra boa's

In de gemeente Noardeast-Fryslân was het rustig, meldt een voorlichter. De gemeente had boa's op pad gestuurd om te kijken hoe het ging. Er zijn geen extra boa's ingezet.

Volgens de gemeente hielden de meeste ondernemers zich aan de maatregelen, maar was er ook onbekendheid en onduidelijkheid over die maatregelen. Daarnaast waren sommige ondernemers bang voor negatieve reacties of agressie van klanten. Dat is afgelopen weekend allemaal goed gegaan, lijkt het op. De gemeente stemt de handhaving af met de Veiligheidsregio Fryslân.