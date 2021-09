FNP volgt met spanning Duitse verkiezingen, Fries-Deense SSW in Bundestag

Van leren

Provinciaal fractievoorzitter Sijbe Knol fan de FNP gaat in november met een groep FNP'ers op werkbezoek naar het SSW. Een 'Werkgroep Tweede Kamerverkiezingen' van de FNP onderzoekt binnenkort of de partij aan de landelijke verkiezingen kan deelnemen. Wat het SSW bereikt heeft is een grote opsteker, zegt Knol. "Daar kan de FNP veel van leren."

HEt SSW heeft meer stemmen behaald dan eerder bij regionale verkiezingen. Ze kregen toen 49.000 stemmen, nu hebben ze er meer dan 55.000. Dat komt ook doordat de traditionele grote middenpartijen in Duitsland niet meer zo groot zijn, zegt Knol. En bovendien heeft het SSW een uitstekende campagne gevoerd met een eigen geluid.

De FNP heeft ook op internationaal niveau contacten met het SSW. Minderheden die weinig gehoor krijgen bij de landelijke overheid zoeken vaak hun heil bij Europa. De EU heeft wel veel aandacht voor minderheden. Het SSW is ook een pro-Europa-partij. Ze zitten samen met de FNP en anderen in de European Free Allliance (EFA).

Invloed

Het SSW heeft nu één zetel in de Bondsdag. Het Duitse nationale parlement telt in totaal meer dan achthonderd zetels. Wat kan de partij bereiken voor de Fries-Deense minderheid? Knol: "Deze partij kan invloed uitoefenen in Berlijn door mee te doen in het debat en anderen te laten kijken 'door de ogen van het Noorden.'"

Zijn partij moet dat ook doen in Den Haag, vindt Knol. De FNP doet overal aan mee, maar zit nog niet in de Tweede Kamer. Knol: "Bij een volledige emancipatie van onze partij hoort ook een plaats in de Tweede Kamer."