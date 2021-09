Tweede protestactie bij camping It Soal: "Ik krijg er buikpijn van"

Voor Wenders gezin, en ook voor de andere gasten, was het emotioneel om te horen dat ze hun plek kwijt zouden raken. "We zijn gek van watersport en we hebben vele surfspots op de wereld bezocht, maar deze plek in Friesland is zeker als beginnersstek voor mijn zoontjes de perfecte plek"

Ondanks dat Wender er zelf voor kiest om nu weg te gaan, vindt hij het ontzettend jammer. "Wat ik erg vind is dat de overheid dit laat gebeuren. De campingcultuur wordt weggevaagd en het wordt een elitefeestje." Wender verwijst naar het feit dat steeds meer jaarplaatsen verdwijnen om daar duurdere huisjes neer te zetten.

"Door de bril van de investeerder begrijp ik dat ze ook plekken willen reserveren voor de luxere campinggast, waar ook meer rendement op te behalen is. Maar het is jammer dat we in Nederland geen ruimte meer laten voor 'Jan modaal met de pet op' die ook graag z'n vakantie in Nederland willen doorbrengen."

"Ik zal straks niet meer geluk vinden"

Zelf betaalt hij nu 4.500 euro per jaar voor een chalet aan het water. Als hij op dezelfde camping na de verbouwing een huisje wil hebben, kost dat veel meer. Dit zou hij nog kunnen betalen, maar veel andere mensen niet. "Ik zal straks niet meer geluk vinden in mijn eventuele nieuwe aankoop, want ik ga een hoop kitevrienden missen en ook de gezelligheid die we jaren hebben gehad op ons veldje."