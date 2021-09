Gladheid door modder op de weg kan lang duren: "Moet nog veel van het land gehaald worden"

Heeft u meer tips voor mensen op de weg?

"Even de snelheid eruit als je een bord ziet waarop wordt gewaarschuwd voor de modder. Even de aandacht erbij. Daarna is het wel weer goed, want het is bijna altijd heel lokaal. Maar er gebeuren bijna altijd ongelukken."

U hoopt ook op begrip.

"We zitten in een agrarische hoek. Er moet flink wat gebeuren. We doen ons best om het zo schoon mogelijk achter te laten. Dat valt niet altijd mee, maar we doen ontzettend ons best."

U had het al even over het weer. Welke invloed heeft dat?

"Met droog weer komt er ook wel wat modder op de weg, maar dan is het minder glad. En het gat tot nu toe heel mooi met het weer, maar de boeren kunnen de aardappelen nog niet rooien. Dat moet nog. Dus er komt nog flink wat verkeer op de weg, dan komt er ook weer modder."