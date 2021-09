Foppe en Riemer hebben eigen tribune in Abe Lenstrastadion: "Een hele eer voor ons"

"Ik vind het wel een mooie tribune. Je hebt vanuit hier een mooi overzicht over de Foppe de Haan-tribune. Dat doet me goed." Het mag duidelijk zijn, erevoorzitter Riemer van der Velde van sportclub Heerenveen is trots op zijn eigen Riemer van der Velde-tribune in het Abe Lenstrastadion.