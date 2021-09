Harmonie sloopt 'anderhalvemetertribune' uit grote zaal

De tribune werd zaterdagavond nog gebruikt bij de première van de dansvoorstelling 'Nice to meet you' van het jonge Leeuwarder gezelschap Ivgy & Greben. Zondagochtend vroeg werd direct begonnen met de sloop van de tribune die speciaal voor de Harmonie is ontworpen.

"In coronatijd hebben we de tribune in een paar weken gebouwd om toch intieme voorstellingen in de anderhalve meter setting mogelijk te maken. Nu moet hij er in een paar dagen weer uit", vertelt programmeur Jelle van der Meulen fan de Harmonie. "Aanstaande vrijdag moet alles er weer tiptop uitzien."