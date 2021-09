Aris kan stunt tegen Donar geen vervolg geven in duel tegen Feyenoord

Aris begon weliswaar goed aan het duel. Halverwege het eerste kwart leverde dat een voorsprong op van 10 punten (1-11). Dat konden de Leeuwarders aardig doortrekken, zodat het eerste kwart duidelijk voor Aris was. Daarna kwam Feyenoord langzaamaan terug in de wedstrijd

Dramatisch tweede kwart

Vanaf 15-26 maakten de Rotterdammers twaalf punten op rij. Nadat de voorsprong was gesmolten, werd Aris weer wakker. Aan het einde van het tweede kwart stond er dan ook 34-34 op het scorebord.

Na rust kwam Feyenoord beter uit de kleedkamer. De ploeg pakte een kleine voorsprong (43-38) en kon die vasthouden. Met nog één kwart te gaan moest Aris in de achtervolging.

Driepunter valt nu niet

Feyenoord had na driekwart wedstrijd een voorsprong van 13 punten (58-45). Waar Aris thuis tegen Donar een achterstand in het vierde kwart nog kon omdraaien, slaagden de Leeuwarders daar zondag niet in. De ploeg van trainer Van Sliedregt kwam nog wel terug tot 69-66, maar deze keer miste Brock zijn driepunter in de laatste seconden.