Issa Kallon na overwinning tegen Sparta: "Wij waren scherper voor de goal"

Een ruime overwinning dus voor Cambuur, en dat terwijl de promovendus het moeilijk had in de eerste helft zag Kallon. "We begonnen slap en kregen geen grip op Sparta. Daardoor kwamen we niet in onze kracht. Na de eerste goal werd dat anders, toen begonnen we te voetballen en ging het een stuk beter."

Dat het uiteindelijk 0-4 wordt is logisch volgens Kallon. "Na rust moeten zij komen. Je weet dat ze gaan aanvallen, dan krijg je kansen in de omschakeling. Dat hebben wij goed uitgespeeld."

"Ik keek nog of er iemand vrijstond"

De man die Cambuur in de eerste helft op 1-0 zette, Alex Bangura, had na afloop alleen maar mooie woorden over voor aanvaller Kallon. "Ik kreeg een mooie bal van Issa. Toen keek ik of er iemand vrij stond voor de goal, maar daarna besloot ik zelf te schieten," zegt de linksback over zijn doelpunt.