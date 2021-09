Heerenveen maakt veel fouten en verliest van FC Twente

Vlak voor rust werd het toch 0-2. Milan van Ewijk speelde de bal slecht terug op Mulder. Rots kon ertussen komen en kon de bal eenvoudig in de goal tikken.

In de tweede helft kwam reservekeeper Xavier Mous toch in het veld voor Mulder, die nog te veel last van zijn hand had.

Achtste eigen goal Van Beek

In de 66ste minuut zag Mous er niet goed uit. Sven van Beek speelde de bal met een stuitje terug. Mous kon de bal niet wegwerken en zo rolde de bal zo het doel in: 0-3.

Het was al het achtste eigen doelpunt van Van Beek. Hij is recordhouder meeste eigen doelpunten in de eredivisie.

Halilovic doet wat terug

Een kwartier voor het einde van de wedstrijd maakte Heerenveen nog een doelpunt. Een schot van Tibor Halilovic werd van richting veranderd door Robin Pröpper en belandde zo achter Twente-keeper Lars Unnerstall: 1-3.

Heerenveen geloofde er weer in en maakte in de 81ste minuut zelfs 2-3. Henk Veerman schoot een perfecte voorzet van de rechterkant in het doel.

De ploeg van Johnny Jansen deed er alles aan om nog gelijk te maken, maar de 3-3 viel niet meer. Heerenveen staat nu achtste met 10 punten.