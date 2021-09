Habtamu de Hoop: "Mona Keijzer terecht ontslagen"

Volgens De Hoop is het 'not done' om als het kabinet een besluit heeft genomen, daarna naar buiten toe het beleid niet te steunen. Als Tweede Kamerlid kun je af en toe wel een afwijkend standpunt innemen, maar als staatssecretaris of minister kun je het kabinet in problemen brengen. Als er door een meerderheid besloten is moet je je daarbij neerleggen, of opstappen.