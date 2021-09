Hoofdrol Kallon bij ruime overwinning Cambuur op Sparta Rotterdam

Cambuur had het lastig in de openingsfase en de eerste kansen waren voor Sparta. Gaandeweg de eerste helft kwam Cambuur wat beter in de wedstrijd zonder veel te creëren.

Bangura breekt wedstrijd open

Na ruim een halfuur kreeg Sparta een grote kans op de openingstreffer. Na een knappe actie schoot Emanuel Emegha de bal net naast.

De eerste goede aanval van Cambuur was wel raak. Issa Kallon bediende Alex Bangura met een slim lobje en Bangura schoot de bal via Spartakeeper Maduka Okoye in het doel: 0-1.