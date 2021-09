Friese klassieker vertaald: boer Haitze Holwerda spreekt nu ook Bildts

Het verhaal gaat over boer Holwerda, die drie Bildtse arbeiders inhuurt voor het binnenhalen van het hooi. Die arbeiders werkten veel sneller dan gedacht en en dan besluit Holwerda de afspraken over de betaling eenzijdig aan te passen, in zijn voordeel. De Bildtkers protesteren, maar de boer weigert toe te geven, tot hij helemaal aan het einde tot inkeer komt.

Al Bildtse citaten in Friese 'Haitze' uit 1938

Het boek werd geschreven door Ulbe van Houten, voorheen schoolmeester in Sint-Annaparochie. Sytse Buwalda verzorgde de Bildtse vertaling. Zijn vader kende Van Houten persoonlijk. Buwalda sr. controleerde en corrigeerde de Bildtstalige fragmenten in de Friese versie van de roman.

Sytse had thuis wel zeven exemplaren liggen van het boek, Telkens als er weer een druk verscheen, kreeg zijn vader een exemplaar. ' Ik heb dat boek heel vaak gelezen en dat boeide me erg. Niet alleen vanwege het verhaal, maar ook vanwege de kenmerkende sfeer. Dat zit in de Friese en de Bildtse versie, maar niet in de Nederlandse."

Toneelstuk

Er zijn eerst tweehonderd exemplaren van 'De sonde fan Haitze Holwerda' gedrukt. Dat lijkt niet veel, maar het taalgebied is niet groot. Buwalda denkt dat hij de boeken wel kwijtraakt. Voor het toneelstuk dat hij over het boek schreef, was indertijd ook veel belangstelling. Dat werd in de jaren 2009 en 2010 vijftien keer opgevoerd.