Druk en gezellig in Leeuwarden op eerste stapavond zonder anderhalve meter

Het is even wennen met de corona-app. De horeca is er niet blij mee, maar als het op deze manier weer kan, moet het maar, zegt Eijer: "Mensen blij, gezellig, dansen, volle bak het is een mooi feest."

Eijer snapt dat sommige horecaondernemers niet willen meedoen aan de corona-app. "Het is toch weer een belemmering van je vrijheid. We verkopen gezelligheid. De functie van controle ligt niet bij ons, vinden we. Maar het moet. Op veel plaatsen is de check-app alweer afgeschaft. Misschien moeten we er een paar weken mee werken en dan hopen we dat het weer normaal is."