Gelijkspel voor LDODK in eigen huis tegen KCC

In het eerste helft ging het tot 6-6 gelijk op. Daarna pakten de bezoekers zes punten op rij. LDODK kwam voor rust nog wel wat terug, maar ging met een achterstand aan de thee (10-14).

Na de pauze probeerde LDODK uit alle macht om terug in de wedstrijd te komen. KCC kon het verschil lang op 3 punten houden, maar met nog tien minuten te gaan maakte Ran Faber er 16-16 van. De spanning bleef daarna in de wedstrijd. In de spannende slotfase kwam er uiteindelijk geen winnaar uit de bus.

Volgende week sluiten de Friezen de eerste helft van de veldcompetitie af in Amsterdam tegen Blauw-Wit (A).