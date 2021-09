Dokkum beleeft eerste dag zonder anderhalve meter

Op de Heechstrjitte in Dokkum is er volgens een voorbijganger weinig veranderd. "Het is hier ieder weekend druk. Vorige week was er ook gezellige drukte. Van de anderhalve meter heb ik toen ook weinig gemerkt."

Vanaf eind augustus tot begin oktober staan de weekenden in Dokkum in het teken van De Weken van de Admiraal. Vandaag staat er straattheater op het programma. Een jong stel uit Drachten merkt dat de gezelligheid terug is. "Heel veel mensen, gezelligheid en van de corona merk je niet veel meer. Ik vraag me af of het allemaal goed gaat, maar het is wel gezellig."

Gezellig druk

Ook bij de horecazaken is het gezellig druk. Bijvoorbeeld op het terras van de stadsbrouwerij Bonifatius. Ook daar moeten mensen vanaf vandaag een QR-code hebben als ze naar binnen willen. Een bezoeker op het terras vindt de QR-code maar niets. "Ik vind het niets. Ik heb er zelf nog niet één op mijn telefoon. Dat komt misschien later wel, maar dat zien we dan wel weer."

Ook zijn vrouw wil geen coronapas. "Ik ben al binnen geweest, dat kon nog wel. Ik mocht even mijn theezakje pakken, dan er weer uit en dan klaar." Een oudere Dokkumer geeft aan dat ze geen probleem heeft met de QR-codes. Haar kleinkinderen hebben geholpen om de app te installeren.

Niet alle restaurants in Dokkum werken mee aan de coronapas. Zij wilden verder niet reageren.