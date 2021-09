Bijzondere finish bij triatlon: winnaar gaat met baby over de streep

Zwemmen, fietsen en hardlopen. Dat zijn zaterdag de hoofdingrediënten. Sinds 2006 wordt in het dorp boven Leeuwarden al een triatlon gehouden. De laatste keer was in 2019, maar vandaag kon de uitgestelde versie toch doorgaan.

Bij de vrouwen was er succes voor Stienser Meike Regeling. Zij won op het onderdeel sprint bij de vrouwen. Bij de mannen was Anton Theo Borger uit Boelenslaan op sprint de snelste. Zijn voorsprong was groot genoeg om voor de eindstreep zijn zes weken oude baby Hiske nog op zijn arm te nemen.