Mooie zaterdag voor Friese voetbalclubs: winst voor Harkema, Buitenpost en ONS

Nummer drie RKAV Volendam is op papier een zware tegenstander voor ONS Sneek en in de wedstrijd bleek dat ook wel. De eerste grote kansen waren voor de ploeg uit Volendam.

ONS op gelukkige wijze op voorsprong

Na een kwartier was het echter ONS dat de score opende. Een schot van Wesley Tankink werd van richting veranderd en toen kon Gerben Visser de bal eenvoudig in de goal tikken: 1-0.

De druk van Volendam werd na de goal alleen maar groter, maar de grootste kans was wel voor de Snekers: Han van Dijk raakte de paal. Aan de andere kant creëerde Volendam de ene naar de andere kans, maar zonder succes. Zo was het halverwege 1-0 voor ONS.

Spektakelstuk in tweede helft

In de 64ste minuut verdubbelde ONS de voorsprong. De Snekers kregen een strafschop en Wesley Tankink maakte geen fout: 2-0. De marge was echter snel weer één: Pieter Kroon schoot in de 67ste minuut de bal achter ONS-doelman Tristan Boersma.

Tien minuten later waren de Snekers de voorsprong kwijt. Joey Tol schoot de bal in het doel: 2-2. Maar de doelpunten vielen in deze fase als rijpe appelen, want een minuut later was het door Gerben Visser alweer 3-2.

Die voorsprong gaf ONS niet meer uit handen. De ploeg van trainer Jan Vlap staat nu zesde in de hoofdklasse met negen punten.