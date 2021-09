Meeste amateurvoetbalclubs controleren niet op coronapas: Niet te doen

Zaterdag begint de competitie voor de jeugd weer. Er is extra druk op de velden. Ook bij ONS Sneek is geen controle, zegt Joan van der Veen, voorzitter van die club: "Dat is wat ons betreft echt onuitvoerbaar. Dan zouden we mensen moeten inhuren en dat kunnen we niet betalen. Of dan moeten de eigen vrijwilligers aan de eigen leden gaan vragen om hun QR-code te laten zien."

Dat zou kunnen betekenen dat de club in overtreding is. Van der Veen wijst erop dat ze het samen moeten zien te regelen. "We zijn één vereniging. We moeten ervoor zorgen dat we geen kampen krijgen tussen wel- en niet-gevaccineerden."

In de kantine hebben ze bij ONS wel gebruik gemaakt van de uitzondering voor sportkantines. Dus een deel horeca en een ander deel waar mensen mogen zitten.

Van der Veen is blij dat de wedstrijden weer beginnen. "Ik zie de jeugd al weer de velden op komen. We hebben er ontzettend veel zin in. Prachtig dat het weer kan."