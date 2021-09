Trainer Aris na droomstart: "De druk lag bij Donar, wij kregen vleugels"

Van Sliedregt zag dat Donar de wedstrijd eigenlijk in handen had, maar dat de machine van de Groningers halverwege het vierde kwart vastliep. "Zij horen die wedstrijd te winnen, dus alle druk ligt dan bij hun. Daar krijgen wij vleugels van. Je wil je graag bewijzen tegen de grote clubs. Onze budgetten kun je niet eens vergelijken, maar dat motiveert om te laten zien dat we mee kunnen doen."

Andere doelstelling?

Omdat er nog maar één wedstrijd is gespeeld wil Van Sliedregt nog niet teveel vooruit kijken: "Voor vrijdagavond was het onze doelstelling om in het seizoen te groeien. Nu hoor ik andere geluiden om me heen, maar ik hou voorlopig vast aan die doelstelling." Toch is de trainer positief. "Als we een plekje in de play-offs kunnen veroveren, doen we het denk ik heel goed."