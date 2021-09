Strijdbare campagne Noord-Duitse partij SSW inspiratiebron voor FNP

Bij de FNP zal binnenkort een 'werkgroep Tweede Kamerverkiezingen' beginnen met onderzoeken of de partij aan landelijke verkiezingen kan meedoen. "Het is uiteindelijk aan de leden om daar een besluit over te nemen, maar we kijken er wel heel serieus naar. Als we meer bevoegdheid voor onszelf willen hebben, moeten we erbij zijn op de plek waar het debat wordt gevoerd en dat is best wel vaak in Den Haag."

Hoge energietarieven ondanks veel windturbines

In de campagne de SSW wijst erop dat de energietarieven in Sleeswijk-Holstein hoger zijn dan in de meeste andere deelstaten. De partij vindt dat onrechtvaardig, omdat in het noorden van Duitsland veel windenergie wordt opgewekt. Ook zou er in de noordelijkste deelstaat van Duitsland minder geld beschikbaar zijn voor ziekenhuiszorg dan in het zuiden.

De partij wil Duitsland verder ontwikkelen in de richting van een Scandinavische welvaartsstaat met een hoger minimumloon en hogere pensioenen. Als minderhedenpartij pleit de SSW uiteraard voor een betere bescherming van de minderheden. Die zou ook in de Duitse grondwet verankerd moeten worden.