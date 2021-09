Minister ondertekent plan boeren Schier: minder koeien en zelf kaas maken

Niet altijd gemakkelijk

De ondertekening is het slotstuk van zeven jaar plannen maken en overleg, zegt boer Ludie van der Bijl. Niet altijd gemakkelijk, volgens Van der Bijl. "Je hebt met overheden te maken en met collega-boeren die verschillende meningen hebben. Ik heb wel een paar keer gedacht: We moeten ermee stoppen, want dit komt niet goed."

Natuurgebied

De boeren op Schiermonnikoog werken in een speciaal gebied. Zo staat de stal van Van der Bijl op 20 meter afstand van Natura 2000-gebied. Het eiland is nationaal park, Werelderfgoed en Natura 2000-gebied. Als de boeren niets hadden gedaan, hadden ze mogelijk in de toekomst moeten ophouden. Van der Bijl: "Dat willen we niet."

In de overeenkomst staat, behalve de koeienreductie, ook alternatieve manier om geld te verdienen. Voortaan zal op het eiland zelf de melk worden verwerkt. Over anderhalf tot twee jaar moet op het eiland kaas worden gemaakt van de eigen melk. De kaas wordt nu al extern geproduceerd. De minister kan er zaterdagmiddag van proeven.