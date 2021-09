Omrop TIP: Jentsje Popma in FryslânDOK

Popma heeft al zijn werk geschonken aan de stichting Nijkleaster in Jorwerd. Dat gaf de stichting de gelegenheid om de kunstenaar in zijn 100e geboortejaar in het zonnetje te zetten. Er kwam een boek uit, er loopt nog tot 2 oktober 2021 een tentoonstelling van zijn werk in de Grote Kerk in Leeuwarden. In het weekend van 9 en 10 oktober is er een verkooptentoonstelling in de kerk van Jorwerd. Popma's werk 'De Paardenbloem' is het beeldmerk geworden van Nijkleaster.