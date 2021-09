Rein Swart in It Polytburo: "Verhuurdersheffing er in één keer af"

Er is krapte op de huizenmarkt en de huizenprijzen lopen snel op. Het is moeilijk om een woning te kopen of te huren, met name als starter.

Rein Swart, voormalig directeur/voorzitter raad van bestuur van woningcorporatie Accolade, geeft toe dat het tekort aan huurwoningen deels ook aan de woningcorporaties toe te schrijven is. Woningcorporaties hebben de afgelopen jaren namelijk veel woningen verkocht. "Dat is onnozel, dat hadden we niet moeten doen."

'Prognoses waren anders'

De voorspellingen zouden corporaties aangezet hebben tot het verkopen van woningen. "De prognoses, ook hier in Fryslân, waren heel anders dan wat het uiteindelijk is geworden."

"Die gezinsverkleining zagen we wel aankomen, maar in combinatie met de krimp dachten we 'dat moet kunnen'", zegt Swart. "Maar de realiteit is dat er helemaal geen krimp heeft plaatsgevonden."