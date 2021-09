Epke Zonderland heeft eindelijk tijd voor z'n passie: spelen in z'n band

We zijn nu bijna zeven weken na je besluit om te stoppen. Heb je sindsdien nog geturnd?

"Nee, het had wel gekund, maar we zijn eerst op vakantie naar het buitenland geweest. Daarna ben ik er nog niet aan toe gekomen. Voor de Olympische Spelen zat ik met fitheidsproblemen, dus toen trainde ik veel minder in vergelijking met voorgaande jaren. In die zin ben ik al wel een stukje afgetraind in die periode, maar ik moet nog wel even die belasting erop zetten. Mijn lichaam is dat zo gewend. Als je dan in één keer ophoudt, kun je fysieke problemen verwachten. Ik merk het ook wel, hoor, Mijn rug en schouders zijn wat stijver."