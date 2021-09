Spinnenkopmolen Arkens in Franeker draait weer als een tierelier

De restauratie is betaald door verschillende fondsen. Er is in totaal 120.000 euro in de molen geïnvesteerd. "Dat lijkt veel voor zo'n klein ding, maar in de restauratie van een kleine molen zit evenveel werk als in die van een grote molen. Alles is handwerk en dat maakt een restauratie van een kleine molen in verhouding duur."

Het advies van Van Reeuwijk aan de eigenaar van de molen, Monumentenstichting Waadhoeke, is om de molen regelmatig te laten draaien. "Een molen moet draaien, daar is hij voor gemaakt. Dat is de beste garantie om hem op langere termijn te behouden."