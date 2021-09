Linde College viert einde van het mondkapje: "Het was nodig, maar ook irritant"

Of de mondkapjes geholpen hebben of niet, daar kan Osinga niks over zeggen. "dat weet ik niet. Maar het maakt ook niet uit wat ik vind. Wij vinden dat je zoveel mogelijk rekening moet houden met het overheidsbeleid. Anders krijg je over elke maatregel discussie, dat willen we niet."

Het moet op school vooral over het onderwijs gaan. "Alle discussies die afleiden van onze hoofdzaak zijn ook weer irritant."

Geen onwil

Het was dus niet altijd makkelijk, die mondkapjes, maar op het Linde College hebben ze zich er wel zo goed mogelijk aan gehouden. "We stonden altijd klaar bij de ingang om de leerlingen er even op te attenderen. En er was ook vaak geen onwil bij de leerlingen."

De actie van vrijdag hielp ook om te voorkomen dat de mondkapjes in de natuur of op straat terecht komen. "Vooral de wegwerpmondkapjes willen nog wel eens in de berm of op de weg belanden. Dat willen we voorkomen, geen zwerfafval."