Provincies enthousiast over nieuwe aanpak eikenprocessierups: 'Ei van Columbus'

De eikenprocessierups heeft kleine brandhaartjes die zorgen voor jeuk en huiduitslag. Tot voor kort werden eikenbomen bespoten als bestrijdingsmiddel voor de rupsen. Daarbij gingen ook andere rupsen dood.

De nieuwe methode - paringsverstoring - raakt alleen eikenprocessierupsen. De testen zijn succesvol verlopen, zegt de provincie.

Bij de nieuwe methode worden zogenoemde feromonen gebruikt. Dat zijn geurstoffen die lijken op de geurstof die de vrouwenvlinder uitstoot, zodat mannetjesvlinders de vrouwtjes vinden en kunnen paren.

Mannetjesvlinders verward

Door de geurstof aan te brengen in de boom raken de mannetjes vlinders zo erg in de war dat ze de vrouwtjes niet meer zien en dus niet meer kunnen paren.

In het voorjaar en in de zomer van 2020 zijn de testen uitgevoerd in drie gemeenten in het grensgebied van Fryslân, Drenthe en Overijssel. Volgens Weststellingwerf was de test in Westerveld en Steenwijkerland.

Helft minder nesten

Op sommige gemeentelijke en provinciale wegen is de geur aangebracht op eikenbomen, op andere plekken niet. De onderzoekers zagen een groot verschil: op de proeflocaties halveerde het aantal nesten.