'Staalslakken zijn niet nodig bij aanleg van wegen, zoals Centrale As'

Deze week werd duidelijk dat op een aantal plekken in de Centrale As, waar staalslakken gebruikt zijn, problemen zijn ontstaan. Metalen lekken in het water en er zitten scheuren in de weg. De provincie onderzoekt binnenkort wat de precieze oorzaak is en wie er verantwoordelijk is.

Soort goedkoop afval

De problemen met de slakken zijn maar op een paar plekken in de weg. Dat is niet gek, zegt De Vries: "Je gebruikt de staalslakken als ophoging. Het is eigenlijk afval en de opdrachtgever kan ervoor kiezen om het voor de weg te gebruiken.

Dat bespaart dan voornamelijk geld. Het is veel duurder om alleen zand te gebruiken.

Hangt af van opdrachtgever

Om de staalslakken heen komen weer andere lagen. Die zitten opgesloten tussen zand en een ander metaal dat gebruikt wordt voor de fundering. Op sommige plekken wordt het verpakt in folie. "Dat is niet overal zo", zegt De Vries. "Dat hangt ook weer van de wensen van de opdrachtgever af."