Sparta komt voor Schouten nog te vroeg, verder geen blessures meer bij Cambuur

De wedstrijd in Rotterdam begint zondag al vroeg. Cambuur traint zaterdagmiddag nog in het eigen stadion en reist dan af naar Zuid-Holland, waar ze ook overnachten. Op Het Kasteel is Erik Schouten de enige Leeuwarder die niet kan spelen. De rest lijkt fit te zijn, zegt De Jong.

Iedere week uit de tenen

Sparta heeft een goede ploeg, volgens de trainer. "Lastig om tegen te spelen. Individueel sterk met een lopende spits, die lastig te verdedigen is. En er staat een goed centrum. Henk Fräser heeft het goed staan, maar we proberen voor de overwinning te gaan. Maar het moet in de eredivisie wel iedere week uit de tenen komen."

Toch staan de Leeuwarders er naar zes wedstrijden geweldig voor, met negen punten en de achtste plaats. "Wie had dat verwacht?", zegt De Jong. "We liggen nu goed op schema, maar alles schuift in elkaar. Ik denk dat 34 punten genoeg zijn om te handhaven. Daar gaan we eerst voor."