Hayo Apotheker eerste ereburger van Súdwest-Fryslân

Apotheker was in 2010 waarnemend burgemeester van Sneek. De gemeente ging in 2011 op in de nieuwe fusiegemeente Súdwest-Fryslân, waar Apotheker toen ook burgemeester werd.

Súdwest heeft dit jaar besloten dat er een gemeentepenning moest komen. De eerste is nu dus voor Apotheker, die hem kreeg uit handen van de huidige burgemeester Jannewietske de Vries. Arjette de Pree, de vrouw van Apotheker, was er ook bij.

'De nestor onder de burgemeesters'

"We hadden hier in Súdwest-Fryslân meer dan de juiste persoon op de juiste plaats", zei De Vries. "Je bent een bestuurder van bijzonder kaliber, de nestor onder de burgemeesters. Een analytisch denker met groot strategisch inzicht en bij uitstek een verbinder."

Dat gebeurde bij het symposium Burgerbetrokkenheid en vernieuwing lokale democratie. Dat was donderdag in cultuurhistorisch centrum De Tiid in Bolsward.