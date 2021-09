Friese Poort ziet groeiende belangstelling voor opleiding tot boa

"De kleine overlastfeiten, daar heeft de politie over het algemeen wat minder tijd voor om aandacht aan te besteden", zegt Pel. "Daarvoor is onder andere ook de buitengewoon opsporingsambtenaar, vaak in dienst van de gemeente, die daarmee belast is."

Brede opleiding

Cursist Anne van der Meer heeft voor de opleiding gekozen omdat het een brede opleiding is en hij graag met mensen werkt. Het werk als boa spreekt hem erg aan.

"Geen dag is hetzelfde. Als hovenier weet je dat je de rozenstruiken of de heg gaat snoeien. Die dingen blijven groeien, dat blijft allemaal hetzelfde. Met boa weet je, je komt uit bed en je hebt misschien wel een bepaald plan, maar je weet nooit hoe een dag verloopt. Die kan er heel anders uitzien dan dat je van tevoren voor ogen had."