GGD over loslaten anderhalve meter: "Betekent niet dat we er vanaf zijn"

"GGD is vooral voor testen van medisch oogpunt uit. Als je klachten hebt, op de vijfde dag uit quarantaine wilt, dan kun je naar ons toe komen, dat is echt voor de virusbestrijding", vertelt de Graaf.

Als je niet gevaccineerd bent en erop uit wilt, moet je langs bij een locatie van Open Nederland. "Testen voor horeca, bioskoop, Cambuur, dat is anders, dat is Testen voor Toegang. Dat is van de Stichting Open Nederland."

Noardeast-Fryslân

In Noardeast-Fryslân was de besmettingsgraad de afgelopen week hoog. "Het valt op. Relatief gezien hebben ze de hoogste besmettingsgraad van Nederland. We zien daar clusters in de horeca, in het onderwijs en na dorpsfeesten. We hopen niet dat Noardeast-Fryslân een voorbode wordt voor de rest van Fryslân."