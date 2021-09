Burgemeester Fred Veenstra wil snel besluit nemen over openhouden azc Balk

Het azc in Balk zou op 1 oktober dichtgaan, maar omdat de instroom van asielzoekers uit Afghanistan groot is en statushouders traag doorstromen naar andere woonlocaties, zitten opvanglocaties in het land te vol. Daarom organiseert het COA nu noodopvang, waarbij Balk in beeld is om langer open te blijven.

"Ik ben met het COA wel van mening, en dat zien we overal, dat de situatie wel veranderd is deze zomer", zegt burgemeester Fred Veenstra. "Niet alleen door de mensen uit Afghanistan die hier zijn gekomen, maar ook door allerlei andere omstandigheden. Mensen uit Libanon, uit Turkije, uit Wit-Rusland, en wat een heel groot argument is, de doorstroom van mensen met een status uit het azc naar een woning is volledig tot stilstand gekomen. Dat is wel een probleem."

Structurele oplossing

Volgens Veenstra is het van belang dat er een oplossing voor de lange termijn komt. "Het COA heeft ons ervan overtuigd dat op andere plekken in het land mensen in sporthallen, evenementenhallen en tentenkampen moeten slapen. Dat is natuurlijk ook geen structurele oplossing. Dus wij moeten er heel serieus naar kijken."