Aris gaat 'internationaal' met nieuwe competitie: "Dit geeft veel kansen"

Aris gaat die nieuwe competitie in met een nieuwe coach: de 34-jarige Vincent van Sliedregt. De Rotterdammer, die van moederskant wel Friese roots heeft, was het afgelopen seizoen assistent-coach bij competitiegenoot Yoast United. Daar viel hij op en zo kwam er afgelopen zomer terecht aan tafel bij het bestuur van Aris.

"In dat eerste kennismakingsgesprek waren we beide zo enthousiast dat het vanaf daar heel snel ging", zegt Van Sliedregt. "We hebben dezelfde beelden, ideeën en dezelfde werkwijze. Dus het was best wel een goede 'fit' om verder gaan. Zodoende hebben we dat verder ingericht en kunnen we beginnen."

Het bestuur van Aris lijkt in Van Sliedregt een coach voor de lange termijn te zien. Hij is direct voor twee jaar vastgelegd en Van Sliedregt is intussen al naar Burdaard toe verhuisd.

Nieuwe selectie

De selectie van Aris bestaat dit seizoen uit vijftien spelers. Daarvan zijn er maar liefst twaalf nieuw. Alleen Tim Hoeve, Jackson van Seijen-Brown en Reinder Brandsma uit Damwâld speelden het afgelopen seizoen bij de Friese club.

Brandsma is nog maar 21 jaar, maar merkt dat hij als speler die al langer bij Aris zit nu een andere rol heeft. "Ik moet nu meer dingen uitleggen aan de jonge jongens", zegt Brandsma. "Tactisch op het veld bijvoorbeeld."

Maar ook de praktische zaken: "Hoe de baskets naar beneden moeten. Waar de ballen naartoe moeten. Daar moet ik nog even bij helpen. Dat laat ik ze even zien en dan kunnen ze het daarna mooi zelf doen."