Twee 'Boarnsters' bundelen levensverhalen van 75 dorpsgenoten in dik boek

Het stond voor Witteveen van tevoren vast dat het een Fries boek zou worden. "Dat kan niet anders. Als je zoiets in het Nederlands doet, dan is het niet eigen." Ook alle interviews werden in het Fries afgenomen, op één na. Dat laatste gesprek is, met toestemming van de ondervraagde persoon, vertaald in het Fries.

Witteveen omschrijft Aldeboarn als een hecht dorp. "De gondelvaart speelt daar zeker een rol in, want die zorgt er voor dat de meest uiteenlopende mensen samen aan de slag gaan om de mooiste gondel van het jaar te bouwen."

Het boek As ik de toer mar sjoch zou in eerste instantie verschijnen bij de 75e editie van de gondelvaart. Maar nu de gondelvaart al een paar keer is geschrapt vanwege corona, is het boek er zelfs eerder.