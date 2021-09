Aantal besmettingen loopt in een week met een derde terug

Gemiddeld ging het om 85 besmettingen per dag in de afgelopen week in Fryslân, een week eerder was dat 125.

De gemeente Noardeast-Fryslân had met 124 registraties de meeste besmettingen. Na Noardeast-Fryslân komen Leeuwarden (88) en Súdwest-Fryslân (59). De gemeenten Schiermonnikoog en Vlieland zijn de enige gemeenten die de hele week geen nieuwe besmettingen registreerden.

Omgerekend ook het meeste in Noardeast

Op dit moment is het aantal besmettingen omgerekend naar het aantal inwoners ook in Noardeast-Fryslân het hoogst. Per 100.000 inwoners waren er 274 besmettingen vastgesteld. Buurgemeenten Dantumadeel, Achtkarspelen en Tytsjerksterdiel volgen met respectievelijk 201, 126 en 109 besmettingen per 100.000 inwoners.

Geen sterfgevallen, drie ziekenhuisopnames

In de afgelopen week zijn er geen Friezen overleden aan het coronavirus. Afgelopen week was er één sterfgeval.

Drie Friezen zijn met het coronavirus in het ziekenhuis opgenomen. Dat gaat om twee inwoners van de gemeente Noardeast-Fryslân en één van Heerenveen.

Aantal ziekenhuisopnames en sterfgevallen per week onder inwoners van Fryslân (zie je de grafiek niet goed, klik dan hier):