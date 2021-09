"Eerst was ik bang voor de Noordtribune, nu schreeuwen ze m'n naam"

Het gaat hard met Van der Meer: kortgeleden maakte hij zijn debuut in de eredivisie, hij is opgeroepen en heeft wedstrijden gespeeld voor Haïti en nu dus in het Cambuurstadion voor het eerst in de basis. "Ik heb de afgelopen tijd veel mooie dingen meegemaakt."

Telefoontje met de trainer

Van der Meer stond links centraal achterin, terwijl hij gewoonweg vaak rechts centraal staat. "Ik heb er ook over nagedacht om Doke Schmidt naar het centrum te halen", zegt trainer Henk de Jong. "Of Calvin Mac-Intosch naar links. Maar ik heb Jhondly gebeld over hoe hij in het jeugdteam speelt. Hij zei: 'Trainer, het maakt me niets uit.' Dus ik heb hem er mooi neergezet."