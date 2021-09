Effectief Cambuur neemt revanche met thuiswinst op Heracles

Na een paar kleine kansjes aan beide kanten was Heracles de eerste ploeg die serieus dicht bij de openingstreffer was. Mats Knoester kopte een voorzet van Bilal Basacikoglu vlak voorlangs.

Voor Cambuur was linksbuiten Issa Kallon geregeld dreigend, maar zonder rendement. Uiteindelijk brak Michael Breij de ban. Hij kreeg de bal op rechts en ging een een-twee aan met Jamie Jacobs. Die legde de bal perfect klaar en Breij krulde de bal met links raak.

Kansen voor Heracles

Niet lang na de 1-0 was het al bijna weer gelijk. Luca de la Torre legde de bal op het hoofd van Kaj Sierhuis, die kopte van dichtbij tegen de lat.

Het was de eerste van diverse grote kansen in korte tijd voor de bezoekers. Uit een voorzet van Basacikoglu was Giacomo Quagliata ook dicht bij de gelijkmaker, maar hij schoot naast.