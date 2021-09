Na 400 jaar eindelijk een derde klok voor Workum

In de Workumer Gertrudistoren is al 400 jaar plek voor drie klokken, maar tot nu toe hingen er maar twee. In de boeken en de archieven is niets gevonden over een derde klok. Workum is bezig met een schema om de drie klokken te luiden in overleg met de kerk en plaatselijk belang. "Als het aan ons ligt, zullen we de klok zoveel mogelijk luiden."

Net op tijd

De Workumer Monumentenstichting was net op tijd met de opdracht voor de nieuwe klok, vertelt klokkengieter Rincker. "Als ze de klok nu hadden besteld, had alleen al het materiaal zeker 30.000 euro meer gekost." De klok is afgelopen jaar al gegoten. Het ophangen en in gebruik nemen van Geartrui is vanwege de coronaperikelen opgeschoven naar dit kalenderjaar.