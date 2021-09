Grootste tjottervloot ter wereld viert 75-jarig bestaan

De stichting zelf is exact 25 jaar geleden opgericht om de antieke, houten bedrijfsvaartuigen te behouden in een eigen onderkomen. Tjotters, Heeg en jeugdherberg, dat hoorde al die tijd bij elkaar.

In stand houden en varen

In 1946 begon het met een zeilschool en een jeugdherberg. Intussen is de tjottervloot niet meer verbonden aan de accommodatie, maar heeft het een eigen plek in It Sylhûs.

"Het mooie is dat we de vloot in stand houden, maar dat we de tjotters ook laten varen", zegt voorzitter van de stichting, Rob van Roessel.