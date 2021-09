Met 'Grutte Pier' naar Nice in de vijftiende Rammelbakkenreis

Niet elke auto heeft een naam, maar die van Auke Meijer uit Rottum en Tjeerd Talman uit De Knipe heeft met recht de naam 'Grutte Pier' gekregen. Met de imposante wagen zullen ze meedoen aan de vijftiende editie van de Rammelbakkenreis. Die gaat helemaal naar de Côte d'Azur.

Gewoonlijk begint de tocht in Nederland, maar door corona is de start deze keer in Frankrijk. "Zo gaan we elke dag een stap verder naar het zuiden van Frankrijk", zegt Meijer. "Het is prachtig toeren met dat oude spul."

Losse bougies

Het was op een verjaardag dat Meijer en Talman op het idee kwamen om mee te doen aan de Rammelbakkenreis. "We hadden Marktplaats erbij", zegt Meijer. "Daar stond een auto op. We hebben een bod uitgebracht van 300 euro en de volgende dag was de auto zomaar van ons."