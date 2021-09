Scholieren sporten op 'geheime' plekken in bos bij Oranjewoud

Het is voor het eerst dat de trail ook georganiseerd wordt voor kinderen uit de bovenbouw van het basisonderwijs. Alle scholen uit het voortgezet onderwijs in Heerenveen mogen vrijdag op de baan.

Wiebren Dijkstra is buurtsportcoach bij de gemeente Heerenveen en is blij met de trail: "Ons doel is om zoveel mogelijk kinderen in beweging te brengen en plezier in bewegen te laten beleven."

Dijkstra en andere buurtsportcoaches uit de gemeente organiseren de trail in samenwerking met Sportstad Heerenveen.