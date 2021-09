Buma: Horeca-eigenaren die niet meewerken met coronapas krijgen boete

Vanaf volgend weekend is een vaccinatie- of testbewijs verplicht voor bezoekers van de bioscoop, theater, kroeg of restaurant. Burgemeester Sybrand Buma van Leeuwarden, die ook voorzitter is van de Veiligheidsregio Fryslân, zegt dat hij hoopt dat handhaving niet nodig zal zijn. Toch lieten 30 Friese horecazaken al weten dat ze zich niet aan deze nieuwe maatregel zullen houden.

'Niet willen' en 'niet kunnen'

Horeca-ondernemers die bezoekers niet willen controleren op een QR-code, worden eerst aangesproken, zegt Buma. "Zeker de eerste twee weken zijn we afwachtend, dat is ook landelijk gezegd. Maar als het te gek wordt en iemand weigert gewoon echt, dan kan het betekenen dat je moet handhaven."

Personeelstekorten

"Er zit een groot verschil met 'niet willen' en 'niet kunnen'", zegt de burgemeester. "We gaan wel proberen ondernemers te ondersteunen. Er komt geld van het Rijk naar de gemeenten toe. We zullen ook kijken hoe we daarin het beste kunnen handhaven of hoe we met ondernemers die controles kunnen doen."