De Stuit is ondanks protest 'beste locatie' voor bruisplaats in Joure

De Stuit is al langer in beeld als locatie voor culturele en maatschappelijke verenigingen, want die hebben nu geen geschikt onderkomen. Een projectgroep heeft naar geschikte locaties gekeken.

Toen De Stuit in beeld kwam, hebben mensen die in de buurt wonen ertegen geprotesteerd. Ze zijn bang voor overlast.

Financieel beter

De sporthal wordt momenteel gebruikt door scholen voor gymnastieklessen en door een aantal verenigingen. Dat levert financieel niet genoeg op, zegt de gemeente. Bovendien moet het gebouw binnenkort worden verduurzaamd.

Door van De Stuit een cultureel bruisplaats te maken, wordt de bezetting beter en kan het financieel ook beter uit.

6,5 miljoen euro

Het college van De Fryske Marren vraagt de ried om akkoord te gaan met zo'n 6,5 miljoen euro om de sporthal geschikt te maken als bruisplaats. De raad van De Fryske Marren praat er op 27 oktober over.