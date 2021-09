COA vraagt opnieuw om azc in Balk langer open te houden

Het azc zou op 1 oktober dichtgaan, maar omdat de instroom van asielzoekers uit Afghanistan groot is en statushouders niet snel doorstromen naar andere woonplekken, zitten opvanglocaties in het land te vol.

Daarom organiseert het COA nu noodopvang. De gemeente De Fryske Marren heeft nog geen besluit genomen, het college bespreekt het verzoek van het COA op korte termijn. Uiteindelijk besluit de gemeenteraad erover.

Toen De Fryske Marren in juni besloot dat het azc in Balk na vijf jaar dicht moest, was het COA teleurgesteld. Balk was een goede locatie voor de bewoners, vond het COA. Ook kwamen er uit het dorp veel positieve reacties.