Wel zeilen, maar geen feesten bij Strontweek in Workum

Activiteiten op de wal zijn er dit jaar niet, zegt de organisatie. "In goed overleg met de gemeente Súdwest-Fryslân hebben we de mogelijkheden verkend", zegt voorzitter Klaas de Bok van het Zeilvaartcollege. "Wat is een 'doorstroomlocatie' en wat niet? Moeten we wel of niet werken met testen voor toegang? We hebben daarom besloten verstandig te zijn."

"We zijn wel teleurgesteld", zegt Esmeralda Popkema van het Zeilvaartcollege. "We hebben alle opties bekeken. Maar wie moet je controleren, waar zet je de controlepunten neer? We werken met vrijwilligers en wij zijn uiteindelijk verantwoordelijk."

Verschillende evenementen

De Strontweek, ieder jaar in de herfstvakantie, bestaat uit verschillende evenementen: het Beurtveer, de Strontrace, de visserijweek, het muziekevenement Liereliet en het klompzeilen.

Met de geldende coronaregels zou bij het Liereliet een maximale capaciteit van 75 procent zijn toegestaan. "Is het dan nog wel haalbaar", vraagt Popkema zich af. "Het is juist de combinatie van alle evenementen die het zo fantastisch maakt."

Varen zonder publiek

Er wordt dus wel gevaren: de deelnemers aan het Beurtveer, Visserij en Strontrace strijden om de brijlepels. Dat verandert dit jaar ook: zonder publiek bijvoorbeeld. De verenigingen zijn nog bezig om te kijken hoe ze alles coronaproof kunnen organiseren.