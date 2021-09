70 nieuwe coronabesmettingen in Fryslân

In Fryslân zijn de afgelopen 24 uur geen sterfgevallen als gevolg van het coronavirus vastgesteld. Er zijn ook geen patiënten met het coronavirus in de Friese ziekenhuizen opgenomen.

Fryslân blijft rood

Op de Europese coronakaart van het ECDC blijft Fryslân rood. De Europese gezondheidsdienst publiceert die kaart iedere donderdag. Landen gebruiken de kaart voor hun coronabeleid.

Rood is de op een na hoogste categorie. Negen van de twaalf provincies kleuren sinds donderdag oranje, omdat de coronasituatie daar verbeterd is. Naast Fryslân blijven ook Zuid-Holland en Flevoland nog op rood.

Landelijk meer besmettingen

Landelijk ligt het aantal nieuwe coronabesmettingen op 1.841. Het gemiddelde van de afgelopen zeven dagen is 1.801 besmettingen per dag in Nederland.