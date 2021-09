Horeca-eigenaren willen niet handhaven op corona-app: "Vrije toegang voor iedereen"

Wessel Boomsma van restaurant Roodhert in Burgum is één van de restauranteigenaren die niet willen handhaven. "Ik vind dat de horeca gastvrij moet zijn", zegt Boomsma. "Dat betekent in mijn ogen: vrije toegang voor iedereen."

Personeelstekort

Het restaurant heeft volgens Boomsma niet genoeg personeel om de gasten te controleren. "We zitten het hele jaar al met personeelstekort. Nu komt het erop neer dat ieder uur dat we open zijn, er minimaal één of twee personen moeten zijn om de codes te controleren, en die heb ik niet."

Dilemma

Volgens Boomsma zullen er genoeg andere plekken overblijven waar mensen wel naartoe kunnen gaan. Een dilemma is het echter wel, want horeca-eigenaren die met opzet niet handhaven, kunnen een boete krijgen of hun zaak moeten sluiten.