Werkstraf voor Sneker die buurman met vleesmessen bedreigt

Na een feestje klom de man op het balkon van zijn buurman. Nadat de buurman daar wat van zei, werd de Sneker woest. De man pakte twee messen en bedreigde de buurman daarmee. Ook heeft de man zijn buurman beledigd.

Volgens de politierechter was het een wonder dat de situatie niet uit de hand gelopen is.

Klacht intrekken

De mannen hebben het incident uitgesproken. De buurman heeft zelfs geprobeerd om de klacht in te trekken. Dat kan in Nederland echter niet. De Sneker heeft daarom toch een werkstraf gekregen. Ook moet de man 300 euro smartengeld betalen.